受惠於手工具機需求暢旺，崧騰(3484)今年前4月合併營收達21.87億元，年成長80.39%，崧騰表示，目前訂單能見度良好，不過物料短缺及價格上漲是變數，公司將努力控制費用，全年業績可望比去年好。

崧騰近幾年積極調整產品，降低毛利較差的3C產品，重心轉向手工具機、家電、車用與醫材非IT產品，目前3C產品佔比已低於20%，全球新冠肺炎疫情之下居家辦公及線上教學讓居家時間大增，推升手工具及家電等產品需求，崧騰因手工具及家電訂單暢旺，營收自去年7月起逐月攀升創新高，今年第1季雖然因原物料價格上揚毛利率受到影響，但單季稅後盈餘達1.53億元，年成長12.5倍，單季每股盈餘為2.21元，累計前4月合併營收達21.87億元，年成長80.39%。

儘管終端客戶訂單依舊強勁，但IC等元件長短料問題成為出貨變數，崧騰表示，目前訂單仍大於出貨，但第2季有零組件銜接上問題，所幸目前元件多由品牌廠負責分配，降低了缺料對生產出貨的影響。

在廠區部分，崧騰主要生產據點在大陸及柬埔寨，其中柬埔寨廠部分，崧騰從2018年開始調整，目前已有一條龍生產能力，在製程改善，以及國際大廠希望增加大陸以外生產據點供應商趨勢下，柬埔寨廠區成為崧騰爭取國際大廠更多訂單的利器，不僅產值貢獻逐漸攀高，亦有助於崧騰整體獲利的提升。

近期台灣及東南亞疫情再起，崧騰也謹慎因應，由於崧騰主要生產工廠不在台灣，台灣疫情對公司生產沒有影響，至於東南亞區域疫情變嚴重是否對客戶造成影響仍待觀察，不過整體來看，訂單及生產相對穩定，崧騰也努力控制費用，希望能維持營業淨利率。

崧騰董事會通過今年將配發3.2元現金股息，以5月24日收盤價68元來估算，殖息率約4.7%。

(時報資訊)