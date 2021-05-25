英國央行行長貝利(Bailey)周一表示，隨著英國經濟從疫情中復甦，全球供應鏈的壓力導致短期的物價上升，但沒有預示著長期的通膨問題。

貝利在對國會財政委員會的年度報告中表示，這些短暫性的發展，應該不會直接影響到中期的通膨。

英國央行本月預測，到今年底，CPI將上升2%以上，達到2.5%的目標，隨後將緩慢下降。

不過貝利也對議員表示，如果有跡象顯示，物價壓力正變得越來越大時，央行也必須重新思考；從現在開始，央行必須很仔細地研究通膨的實質內涵。

而英國央行首席經濟學家Andy Haldane在本月投票贊成削減央行購債計畫，日前則警告不能遲疑太久的時間。

央行貨幣政策會議外部委員Michael Saunders表示，目前全球的供應鏈壓力正在推進物價，並沒有指出對英國長期通膨的影響。但如果經濟如同預期復甦，利率可能需要小幅上升，可能在未來三年提高半個百分點。

央行副行長Jon Cunliffe表示，當支援企業員工薪資的財政支援9月30日結束時，將密切注意勞動力市場變化。

(時報資訊)