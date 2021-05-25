中國大陸本月中旬以來展現對大宗商品價格控制的決心，打壓原物料行情，國際鐵礦砂價格從歷史高點220美元之上回落至每噸200美元，因原料價格走跌，壓抑鋼鐵股多頭信心，加上今日部分資金重回電子股，鋼鐵股包括中鋼(2002)、中鴻(2014)、新光鋼(2031)等指標股均回檔整理。

大陸國務院日前兩度召開常務會議，部署大宗商品保供穩價工作。中國國務院總理李克強日前表示，要高度重視商品價格攀升帶來的不利影響，並推動政策遏止價格不合理上漲，加強監管。導致5月中以來，鐵礦砂、煤炭等期貨價格走跌。

大陸反壟斷調查進一步擴大至大宗商品領域。針對近期大宗商品飆漲，大陸發改委等五部門23日約談鐵礦砂、鋼材、銅、鋁等業界具有較強市場影響力的重點企業，警告將緊盯大宗商品價格走勢。受此消息影響，大陸黑色系期貨24日齊跌。其中，鐵礦砂一度跌9%，主力2109合約收跌5.21％至每噸人民幣1,064元，領跌黑色系期貨。成品的大宗底材熱捲主力2110合約、線材主力2110合約、螺紋鋼（鋼筋）主力2110合約分別收跌3.9%、3.84%、3.57%。

不過，國內鋼廠依舊看好，目前尚未看到進一步的政策直接打壓鋼價，認為只是短期逆風，加上全球鋼廠減產、碳中和的趨勢不變，鋼價最終會回到市場機制。

中鋼對鋼市看法樂觀，表示鋼鐵是國際化流通的產品，全球用鋼需求維持高峰。中鋼指出，全球主要經濟體2021年第一季經濟成長力道強勁，美國GDP高達6.4%，中國大陸則創下18.3%的驚人增幅；受惠於各國加速疫苗接種及持續加碼的紓困措施，消費及投資動能續強。台灣今年第1季經濟成長估值為8.16%，創下十年來新高；另方面，中國大陸為追求「碳達峰」、「碳中和」及環保限產目標，進一步加劇全球鋼鐵供需失衡吃緊的窘境，鋼鐵後市看旺。

中鴻表示，近期雖中國政府出手干預大宗商品價格，導致黑色系金屬期貨和現貨價格回檔，然隨著各種用鋼產業復甦，歐洲、美國、韓國、越南等地鋼價持續攀升。

法人表示，中鋼、中鴻鋼品報價仍落後國際行情，第三季仍具補漲空間。

(時報資訊)