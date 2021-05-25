台驊投控(2636)董事長顏益財指出，目前海運市場塞港、缺櫃問題短期無法抒解，也已從歐美延伸至亞洲，第3季是貨櫃海運傳統旺季，台驊投控今年營收有望月月創新高，獲利季季攀高峰，甚至航運景氣榮景到明年都看好。

台驊控股擁有海、空、鐵、陸完整物流產品佈局，今年第1季度憑藉與供應商長久以來的合作關係，於供需失衡情況下爭取更多艙位，營運表現三率三升，每股盈餘3.16元，創下單季新高，超越去年前3季總額。

第2季度受到蘇伊士運河堵船事件影響，船舶航期大亂，航商被迫取消航班因應，加劇缺櫃及缺艙現象，由於海運供給吃緊，轉單至空運及中歐/中俄鐵路，海、空、鐵運費逐月齊漲。

顏益財認為，疫情爆發，對某部分產業造成衝擊，尤其觀光及內需，但國際物流衝擊相對影響小。原本以為海運4月會抒解，但美國洛杉磯外港還是至少20到30艘貨輪準備進港，蝴蝶效應衝擊，塞船狀況不但是美洲，連亞洲都在塞，連上海效率很高的港口都壅塞，短期都無法解決。台驊業績不但第2季比第1季更好，今年底前還會季季攀高峰。

他指出，2022年船舶供應落後市場需求，運價不會像現在瘋狂上漲，但供應鏈恢復正常，價格漲不上去不一定代表不好，反而還會更好，因為供應鏈順暢，貨量運送時間縮短，營收變大，毛利率稍微下降，但營收、獲利更加成長。

(時報資訊)