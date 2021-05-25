全台疫情嚴峻，企業機關實施居家辦公，僅有少數人力留守在公司，外送需求一夕大增，台灣大車隊今宣布，全台2.2萬司機即起加入餐飲物流行列，推出「55688精緻美食配送」服務，店家只要與55688真人客服中心確認收送地址，各家高檔美食立刻送到家。

全台各縣市相繼宣布小吃店、餐廳及飲料店全面禁止內用，只限外帶或外送，但一般外送服務有區域與訂購量限制，台灣大車隊為打破框架，瞄準全台大型飯店、高檔餐廳，以及大型餐飲業者，推出精緻美食配送服務，適合中、大份量訂單，甚至企業留守人力也可避免外出用餐。

「55688精緻美食配送」為24小時全天候服務，消費者只需向心儀店家訂餐付款，合作飯店、餐廳即可聯繫客服中心確認訂單；餐飲業者也可利用25種無現金支付方式，包含各家信用卡、電子支付、電子票券等零接觸付款，將運送費付給司機。

台灣大車隊強調，該服務即起適用全台餐飲店家，有送餐距離不受限制等特點，服務範圍遍及全台，且車輛總數高達2.2萬台，密度高，派車速度快，加上司機服務行程軌跡、時間紀錄，車輛系統監控，可讓店家、消費者掌握司機行程；客服中心也能協助店家確認派車配送狀況。

此外，配送餐點的車輛，司機取餐送餐前會固定消毒，也要求全程配戴口罩，並且配合政府實施「簡訊實聯制」。

疫情外送量爆單 取餐無接觸是否送上樓惹議

(中時 )