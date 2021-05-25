眼球中央電視台寫手林瑋豐，昨日被PTT網友抓包長期在PTT反串親中，造謠抹黑八卦版，林昨晚發表聲明致歉，眼球中央電視台也回應，將暫停林瑋豐職務。綠委許智傑說，知錯能改善莫大焉，給年輕人一個機會。

有PTT網友發現，長期在PTT上反串親中的帳號bj26bj，本人身分是在眼球中央電視台擔任寫手的林瑋豐，而林瑋豐的妻子是民進黨媒體社群中心副主任楊敏，而林昨晚也對其在網路上反串留言的行為，發表聲明致歉。

眼球中央電視台回應，林瑋豐的個人言行，不代表本頻道立場，本頻道所有腳本，都是由團隊共同達成共識，才能著手進行製作，絕無網路所說的不實臆測。

眼球中央電視台表示，過去並不願主動干涉眼球中央電視台全體同仁，其個人在臉書與其他社群平台上所發布的文章。但若言論已嚴重影響到公司形象及團隊運作，基於觀眾對頻道的信任，就會審慎評估其做法，並進行必要的調整。

眼球中央電視台說，會再向林瑋豐查證其行為的動機，在查明真相之前，本台將暫停林瑋豐於眼球中央電視台的職務，事後也將依據事實情況，判斷未來是否繼續合作。

許智傑表示，林瑋豐已經道歉，也表示會暫停PTT及臉書發文，知錯能改善莫大焉，我想也給年輕人一個機會。

(中時 )