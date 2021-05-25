新冠肺炎本土疫情升溫，公路客運班次幾乎砍對半。交通部公路總局25日表示，因應新冠肺炎疫情，截至5月21日共有34家業者提出短期減班申請，已核准206條路線，平日減幅44％，假日減幅46％。又以大都市往返桃園機場、官方經營的觀光路線「台灣好行」，以及長途路線等3類公路客運減幅最大。

206條路線中，一般客運共79條，平日從1852班次減至1264班次，減幅達32％；假日從1807班次減至1255班次，減幅31％。

國道客運共127條路線，平日從7547班次減至3989班次，減幅47％；假日從7593班次減至3817班次，減幅50％。

由於國人幾乎不出國，減幅最大宗是往返大都市到桃園機場的客運。像是國光客運台北到桃園機場往返，從平日、假日130班次減到只剩8班，減幅高達94％；國光客運台中到桃園機場往返從19班次減到2班，減幅89％。

大有巴士台北到桃園機場往返，從64班次減到只剩2班，減幅97％；大有巴士新北市板橋到桃園機場、大有巴士新北市新店到桃園機場2條路線各自從70班次、68班次減到只剩4班次，減幅94％。

統聯客運台中到桃園機場往返，從70班次減到只剩3班次，減幅96％；統聯客運宜蘭到桃園機場往返，從60班次減到只剩2班次，減幅97％。

觀光路線如「台灣好行」也大受影響，台中－溪頭（經高鐵台中站）的台灣好行溪頭線從平日32班、假日42班減到只剩1班，減幅97％、98％；竹南→南庄（經頭份、獅頭山）的台灣好行從平日、假日18班減為全部停開，降幅百分之百。

另一類是長途路線。例如首都客運板橋到花蓮，從28班次減到4班，減幅86％；統聯客運板橋－國道3號－屏東，從平日18、假日19 班減到2班，減幅89％。

(旺報 )