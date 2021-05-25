深圳市著名摩天大樓賽格大廈日前連續3日晃動，引發民眾驚慌逃避，事件驚動廣東省高層。廣東省委書記李希和省長馬興瑞到深圳調查研究，要求盡快作出調查結果。當局強調將組成省內外權威專家聯合調查組，全面檢查評估，盡快交出科學權威的調查結論 。

據《深圳特區報》報導，李希、馬興瑞和深圳市委書記王偉中於22日到深圳市福田區，研究就賽格廣場大廈振動的應對工作，並召開省委書記專題會，聽取深圳市和專家的工作匯報，研究部署下一步工作。當局稱將加強巡查，做好賽格大廈及附近人員安全管理，深圳市和福田區須負責確保各項部署落實。

此前，賽格集團決定於上周五（21日）封樓。李希等人稱，要安置及保障大廈商戶及租戶，維護民眾權益和市場穩定；要求對全省建築物，尤其是超高層建築物，展開調查，加強對易受汛期、颱風季影響的在建地盤、道路橋樑、江河湖庫及地下空間的安全檢查，重點調查使用時間長、高負荷運轉及人員密集的設施。

賽格大廈是深圳標誌建築，高355.8米，共79層（地面75層、地底4層），總建築面積17萬平方米 ，於2000年落成。本月18日起，大廈連續3天離奇搖晃。

(中時 )