派樂騰打造美國首座廠房 預計2023年投產 12:402021/05/25 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國健身器材公司派樂騰（Peloton）24日（周一）表示，將在俄亥俄州興建首座美國廠房，預計2023年開始投產。 派樂騰指出，該工廠將加入持續擴展、包括亞洲第三方合作夥伴與派樂騰自家廠房在內的全球製造網路。 根據規劃，派樂騰承諾投入約4億美元建廠，廠房位於俄亥俄州伍德郡的Troy Township，未來幾年將增加逾2,000個工作機會。 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 高雄首座市民運動中心一起來動滋動 (工商 ) #全球 #派樂騰 #美國 #投產 #Peloton 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澄清湖生態迷宮花園將成打卡新亮點 08:302021/05/18 生活 龍千玉疫外損失百萬 潘裕文樂當宅男打電動 04:102021/05/18 娛樂新聞 持續擴大電動車版圖 富智康擬與Stellantis結盟 04:102021/05/18 財經要聞 美將釋出2千萬劑疫苗 蕭美琴：全力進洽爭取中 10:472021/05/18 政治 2021國慶煙火 重返高雄榮耀登場 07:002021/05/18 生活 《經濟》黃金東協將臨 台商大顯身手 10:012021/05/18 財經 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 10:522021/05/18 財經 《熱門族群》台積電回神 供應鏈添翼 11:432021/05/18 財經 美國之音分析報導》解放軍頻頻軍演恫嚇台灣 未來作戰手法或大幅改變（陳筠） 09:272021/05/18 海納百川 陸商務部：外商平等參與雙循環 04:102021/05/18 全球財經 拜登出訪前夕 歐盟、美國同意鋼鐵關稅爭端先暫停 00:022021/05/18 財經 財經熱門新聞 台灣3大利空炸了 老舊基礎建設恐拖垮晶片業 - 財經 減少接觸 金管會同意視訊取代保險業現行「親晤親簽」制度 - 財經 - 旺報 兩岸紅會或可代打 拐彎突破藩籬 - 產業財經 - 旺報 超爽！花39元買零食中大獎 小七誕生千萬富翁 - 財經 本土確診人數連日破百… 機車買氣崩 大廠停工一周 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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