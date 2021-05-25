美國健身器材公司派樂騰（Peloton）24日（周一）表示，將在俄亥俄州興建首座美國廠房，預計2023年開始投產。

派樂騰指出，該工廠將加入持續擴展、包括亞洲第三方合作夥伴與派樂騰自家廠房在內的全球製造網路。

根據規劃，派樂騰承諾投入約4億美元建廠，廠房位於俄亥俄州伍德郡的Troy Township，未來幾年將增加逾2,000個工作機會。

美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中
高雄首座市民運動中心一起來動滋動

(工商 )

#全球 #派樂騰 #美國 #投產 #Peloton