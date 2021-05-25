美股24日三大指數走高，以納指升1.4％表現最好，加上A股早盤收高逾1.5％，帶動港股25日早盤升逾三百點，重上50日線。

恒指開高49點報28,461點，已為早盤低位，之後升幅擴大，先後重上20日線（約28,504點）和50日線（約28,658點），最多升390點，見28,802點逾兩周高。恒指中午報28,770點，升358點或1.3％。

大市半日成交額852.59億港元。

國企指數報10,742點，升101點或0.95％。科指升90點或1.1％，報7,967點。

個股表現方面，騰訊一舉重上六百港元關，半日升4.1％報609.5港元，成交居首達90.46億港元。成交第二大是小米，升4.9％報27.95港元。藥明生物升5.6％，為半日表現最好藍籌。

中生製藥首季純利較去年同期大增1.18倍，今早曾飆7.1％，之後高位回落，中午反跌3.2％報8.76港元，為表現最差藍籌。

(工商 )