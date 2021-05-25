台驊投控（2636）董事長顏益財25日在公司線上記者會上指出，公司今年獲利會是過去十年的總和，第二季獲利會比第一季好。台驊今年首季淨利3.87億元，如果今年到過去十年總和，會是約19億的獲利。顏益財對於手上持有的兩萬多張陽明（2609）股票，表示目前不考慮出售，他認為陽明股價的高點還未到，下半年可以期待。

台驊今年首季營收58.93億元，再創單季新高，年增133.16％、季增21.12％，稅後淨利3.87億元，獲利超越去年前三季淨利總額，EPS達3 .16元，遠勝於去年同期的0.19元。

台驊先前透過私募(每股10.48元)、增資(每股12元)及市場買 進等方式，手上持有陽明(2609)股票逾2萬張，目前除私募買進的1萬張明年第二季才能處分，其餘可隨時做處分，但顏益財表示目前不會出售，對於網友評論顏董不買陽明股票，說是「一張不賣 奇蹟自來」，他會應「反向加碼 源源不絕」。

(工商 )