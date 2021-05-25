確診暴增北市新應對流程曝！ 柯文哲：別把快篩當心理治療安慰劑

本土群聚風暴持續延燒，雙北是重災區，醫療量能也備受考驗，台北市長柯文哲在臉書上表示，預計第三波高峰可能會出現在5月28日前後，坦言除了對抗病毒，還有另一個敵人就是「人心的恐懼」，呼籲民眾快篩不是做心安的。

柯文哲在臉書上表示，北市23日快篩992人，陽性率為5.95％。從台北市的快篩陽性率來看，預計第三波高峰可能會出現在5月28日前後，如果峰值一次比一次低，疫情就有機會獲得控制。

柯文哲指出，經過這兩波疫情的衝擊，醫療量能也受到壓力；醫療量能不足，就會導致死亡率增加。他認為，新冠肺炎對六十歲以上的族群，有肥胖、糖尿病、腎臟病、慢性肺阻塞疾病等病患的危害更大，可能在短短的時間裡，就病情急轉直下、甚至喪命。

柯文哲認為，面對病毒，我們還有一個敵人就是「人心的恐懼」，很多人為了心安而去超買，結果是家裡堆了一堆不需要的東西。他呼籲大家，快篩不是做心安的， 有症狀才來篩。

柯文哲強調，北市新增20家急救責任醫院的篩檢站，是有症狀、接觸史等，才去醫院掛號，經過醫生診斷有需要才篩；如果沒有症狀，還是堅持要快篩的人，那就必須自費。這是為了把資源留給更需要的人，避免醫護負擔過分沉重。

(中時 )