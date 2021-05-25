新北市刑大刑大表示，第一時間接獲通知後立即針對辦公區域全區消毒，今（25日）再安排2次清消，採分流、異地辦公避免同仁接觸傳染，勤務運作沒有問題。（刑大提供）

雙北市疫情嚴峻，新北市刑大某隊員24日身體不適前往快篩呈現陽性，他主動回報刑大，刑大第一時間立即要求該名隊員在家居家隔離，靜候PCR檢測結果，與他有接觸的隊員同時安排快篩、居家隔離。刑大表示，第一時間接獲通知後立即針對辦公區域全區消毒，今（25日）再安排2次清消，採分流、異地辦公避免同仁接觸傳染，勤務運作沒有問題。

據悉，該名隊員21日至23日休假，他於22日開始感覺身體不適，於24日並未進入辦公區域直接前往醫院快篩，快篩結果為陽性，他立即回報刑大相關主管。

新北市刑大指出，第一時間獲報立即加強辦公室清消及各項防疫措施，24日全區消毒一次，今（25日）再安排2次清消，改採分流、異地辦公等作為，確保警力勤務正常運作。

新北市刑大指出，相關接觸者都安排進一步快篩檢驗、居家隔離，同時持續宣導做好相關防疫措施。已成立調查小組，先行展開疫調查明染疫來源及接觸史。

(中時 )