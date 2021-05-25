立場親綠的網路寫手林瑋豐被網友起底，林不斷在PTT反串留言，自導自演大陸認知作戰一事，林昨晚認錯道歉稱只是反串。對此，民眾黨表示，台灣人不只要慎防中共的認知作戰，更要提防民進黨假民主之名，透過「豐功瑋業」的綠色認知作戰，來毀掉台灣民主，要求蔡英文總統應以民進黨主席身分向全國人民致歉。

民眾黨臉書今指出，昨天，民進黨立委王定宇與民進黨員「焦糖哥哥」，以及林瑋豐等親綠網路KOL，紛紛在社群上抨擊PTT八卦版，認為PTT恐遭中共認知作戰滲透，第一步就是要求大眾解除安裝衛福部的Line官方帳號「疾管家」。

結果，在PTT網友的群策群力下，竟發現發文質疑PTT遭到中共認知作戰滲透的林瑋豐，在八卦版內多次推文「狂捧中國」，甚至抨擊陳時中指揮官「扯後腿」、「鬧鐘」，指揮中心「蓋牌」，儼然自己就是中共認知作戰的其中一環。

民眾黨批評，這樣的「豐功瑋業」還不只一樁，事後發現，原來林瑋豐的太太，就是民進黨掌控網路風向及輿情的網路社群中心副主任楊敏。

民眾黨質疑，民進黨要求大家慎防中共的認知作戰，結果自己人自導自演，精心策劃了一齣認知作戰的大戲，在疫情嚴峻的當下，在乎的不是「同島一命」，不是「共同抗疫」，而是想辦法「反串」，用偏激的言論帶風向，甚至計畫性的毀滅PTT這類公共論壇的公信力。

民眾黨表示，從農委會「1450」的採購案被踢爆，到側翼粉專造謠抹黑，被國際媒體認證；現在刻意在PTT反串帶風向、減損PTT公信力，被鄉民起底。綠營控制網路的手段，猶如業力引爆一一現形，當底下的黨員使用假消息在攻擊政敵，身兼黨主席的蔡英文總統還有什麼資格要求大家打擊假消息？

民眾黨認為，民進黨假民主之明，背地裡卻模仿共產黨的手段，行毀滅民主之實，蔡英文主席應該為這樣可恥的行為向台灣人民道歉。

(中時 )