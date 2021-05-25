劉伊心生產時，老公林志隆全程陪伴著愛妻。（劉伊心提供）

36歲劉伊心與「老虎牙子」品牌執行長林志隆，婚後感情甜蜜，不只經常在社群上放閃，更在月初舉辦了即將卸貨的「脫單派對」，2年前才喜迎寶貝女兒「牙子」，今年5月底又傳來誕下小王子的好消息。但適逢台灣疫情升溫，劉伊心的生產之路也變得一波三折。

原本已排定要在醫院生產的她，臨時被轉介到「李木生婦幼診所」，本來要幫忙接生的醫師也因此無法配合，讓劉伊心在產前也為此無法好好放鬆。好在經過協調後，原本屬意的接生醫師林慧雯能夠按照原訂計劃幫忙接生，讓劉伊心鬆了好大一口氣。還不只如此，劉伊心透露，診所為了安全起見，在產前的48小時，還要求必須做新冠肺炎快篩以防萬一。此外，診所也為她做了生產前的最後一次產檢，不料卻發現寶寶在腹中被臍帶繞頸2圈，得知消息的她非常擔心、無法入睡，但醫生表示毋須緊張。她事後回想起笑著說：「聽人家說臍帶繞頸的寶寶是帶著使命來報恩的，所以二寶一定是個乖孩子！」果真，這次的生產非常順利。

而這次夫妻倆亦延續以往傳統，找來專業的影像團隊，想要好好紀錄二寶的生產過程。可惜這樣的安排也因疫情而受到影響，由於診所實施人員管制，所以只能改由內部護理人員進行拍攝，後期再交由專業影音團隊剪輯，整段生產過程說是「疫波三折」真的一點也不為過。問及生產第二胎與第一胎的差別？劉伊心則是氣色紅潤地說：「比較會用力了！」語畢惹得眾人發笑。對於「二手媽媽」劉伊心來說，即便已經有過一次生產經驗，但因為肚子裡的寶寶不同，身體條件也不一樣。她回憶起當初生產牙子的景象，在順利產下寶寶的那刻，她和老公眼角都因感動而泛著淚光。

二寶也很會挑時間，出生日期竟和老公同一天，都是5月24日的雙子座寶寶，劉伊心說：「這是上帝給老公最好的生日禮物！」。她還表示本來在產前一天就要到診所報到，但因為疫情關係，臨時改成當天早上再到就好，沒想到到了早上要去診所前，又收到訊息說改至下午，讓她一顆心懸著好久，不知道自己是不是能如期生產。雖然腹中胎兒才37週，但她這次宮縮又特別嚴重，身為媽媽的她直覺「隨時都可能蹦出來」，生產過程中，劉伊心陣痛不斷，也因為有打催生的藥劑，寶寶的心跳速度變慢並緊急補氧，讓她更是不安。好在有老公的陪伴，從病房到產房一路緊盯，全程握著她的手，不停地輕撫她的肚子和背部，希望能讓她感到安心及放鬆。

後來，林志隆還跟肚子裡的兒子喊話：「要健健康康出生，爸爸媽媽都想快點見到你！」講完不久，劉伊心只花了6小時就順利產下了一名3040公克的健康男寶寶，她笑說：「兒子好像聽得懂，之前生牙子時花了12個小時，但這次卻只有一半的時間，寶寶就順利生下來了！」大讚兒子貼心乖巧，一旁的老公更激動地留下男兒淚。有子萬事足的她滿足地笑說：「有女兒和兒子，旁邊還有一個這麼疼愛我的先生，我已經很滿足了！」終於湊成一個「好」字的劉伊心，幸福模樣不言而喻。

【喜獲麟兒】伊心生產二寶全紀錄！

(中時 )