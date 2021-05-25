新冠肺炎疫情不斷延燒，是否該延長全國三級警戒，成各界關注焦點。醫師出身的前民進黨立委沈富雄直言，他「不贊成」延長三級警戒，因萬華、板橋、彰化疫情都已控制住，中和雖較棘手，但在新北市市長侯友宜的鐵腕下不會失控，竹、苗以南更是不需要。至於為何六都首長防疫政策一個比一個快、猛、狠？因為在台灣人「怕死＞愛錢＞反併吞＞愛面子」的價值觀下，誰愈強硬誰政治聲量就愈高。

沈富雄今日（25）在臉書發表文章《民粹指導官僚，官僚在意聲量》，內文指出，這波病毒在萬華阿公店爆開後，它的傳播走勢頗不經典，值得深思；台大公衛院陳秀熙教授用模型，以R0值及NPI值的大小演算出4個各有代表意義的走勢圖，迄今，這波疫情的走勢和任何一圖都不像。

對此，沈富雄推測，此一怪異走勢是由於R0值（基本傳染數）不低，但NPI值（非藥物公衛防疫措施）更高。初始在萬華熱窩，數百汽油桶一支番仔火引爆後，火勢甚猛，火星四射，而且隨著尋芳客的回家和鶯鶯燕燕的南飛，火點紛落全國各地，但它們碰到更強的NPI，猶如竄逃的小雞碰到鐵絲網，傳播鍊無以為繼，紛紛斷鍊；果然，新確診案的走勢即將從三位數下墜，但不容易落到個位數，歸零則不可能。

沈富雄分析，台灣之所以會有如此強大的NPI，除了原先上半場防疫戰所布下的銅牆鐵壁外，大家民選的縣市首長非常在意疫情給他們帶來的聲量，而目前各諸侯的聲量如下：侯友宜＞柯文哲＞盧秀燕＞陳其邁＞鄭文燦＞林右昌。沈進一步強調，儘管目前台中市、高雄市、台南市、基隆市的確診案例數都寥寥可數，但他們對延長三級警戒、禁止室內用餐、關閉夜市等都搶著表態開第一槍，他們比的是快、猛、狠，準不準則無所謂了，因為當下民氣是贊成封城，隨人顧生命是最要緊，台灣人「怕死＞愛錢＞反併吞＞愛面子」的價值觀，在這波疫情下發揮得淋漓盡致。

針對疫情發展，沈富雄認為，萬華、板橋雙子城的疫情已經下去了，其他各地比較成形的群聚感染是彰化和中和，彰化比較像獅子王案，不值為慮，比較棘手的是中和，它是板橋的延伸，但在侯友宜的鐵腕下不會失控。因此，他不贊成延長三級警戒，起碼竹、苗以南不需要，無端斷喪許多人的經濟命脈實在沒有必要。

(中時新聞網)