好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）除了在演藝事業有極高的成就，私下也很關注環保、慈善相關議題。最近她與國際雜誌合作，拍攝一組身體被上百隻蜜蜂爬的驚悚照，事前不但禁止洗澡3天，私密部位還差點遭螫，但創作的動機可是富有深意。

安潔莉娜裘莉響應聯合國訂下的5月20日「世界蜜蜂日」，與《國家地理雜誌》、法國美妝品牌合作一組影像，根據《國家地理雜誌》介紹，安潔莉娜裘莉拍攝前特意不洗澡3天，因為專業人士表示清潔用品的特殊氣味，可能會讓蜜蜂不敢接近她，且為了避免眼睛、鼻孔和耳朵遭殃，事先要在該處塗抹蜜蜂害怕的氣味。

拍攝當下，安潔莉娜裘莉在全身肌膚塗上能吸引蜜蜂的信息素（pheromone），還要保持20分鐘的靜止不動，才能讓百隻蜜蜂順利在她身上爬；除此之外，整個片場必須保持絕對的安靜與黑暗，免得打擾到蜜蜂、害安潔莉娜裘莉被咬。成果出爐，只見安潔莉娜裘莉將所有頭髮梳整齊，露出完整的臉蛋，身穿平口的白洋裝，任由上百隻蜜蜂爬過肩膀、脖子和臉，雖然對外人來說畫面有點恐怖，但她表情十分淡定，甚至平靜地閉上雙眼，美到屏息，獲得277萬網友按讚。

安潔莉娜裘莉事後表示，拍攝時有一隻蜜蜂不斷躲在裙裡，徘徊在膝蓋、大腿之間，「我心想『喔〜那真的是被螫到最糟糕的地方，真的非常近。』」間接指最痛的地方是私密處。好在拍攝過程一切順利，她完全沒有被蜜蜂攻擊，認為能跟這些漂亮生物接觸，是很美好的經驗，呼籲社會大眾關注世界蜂群數量下降的問題，因為會威脅到農作物的成長。

(中時新聞網)