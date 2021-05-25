明星夫妻檔黃曉明和Angelababy（楊穎、Baby）近年一改高調放閃作風，小倆口不公開合體，連在網上也沒互動，也讓兩人婚變傳聞不脛而走，婚姻狀態讓外界霧裡看花，不過Baby近日則被陸媒直擊，隻身出席新生代女星宋祖兒的生日派對，導演郭敬明看到好友Baby現身便上前迎接，開心摟著Baby的肩膀進會場。

新生代女星宋祖兒在前天（23日）迎接23歲生日，演藝圈好友Angelababy、張大大和郭敬明等人都現身宋祖兒的生日派對，要為好友慶生，同時，陸媒也直擊到，先到會場的郭敬明在門口迎接Baby，而當Baby一下車，郭敬明開心地摟著Baby的肩膀，148公分的郭敬明和163公分的Baby，形成最萌身高差。

Baby當天打扮相當低調、只露出一雙眼睛，她身穿格紋襯衫搭配白色T恤，頭戴白色鴨舌帽和口罩，而Baby讓郭敬明搭肩的同時，她也和友人開心聊天，看起來心情很不錯。其實Angelababy、楊冪和郭敬明是老朋友，三人私下常聚會，好交情眾所皆知，這回郭敬明搭Baby的肩膀，也讓外界見識到他們的好交情。

黃曉明和Baby日前被拍到帶兒子「小海綿」看病，一家三口罕見同框，才間接打破婚變謠言。（圖／取材自黃曉明工作室微博）

由於Baby隻身出席聚會，不免讓外界再聯想到她與黃曉明的夫妻關係，儘管黃曉明和Angelababy在上月中被陸媒拍到帶兒子「小海綿」到醫院看病，一家三口罕見同框，才間接打破婚變謠言，但黃曉明和Baby事後就沒再合體了，反而都是獨自帶兒子現身，婚姻狀態也讓外界霧裡看花。

(中時新聞網)