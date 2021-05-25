澳門特區政府網站25日消息指出，澳門新冠病毒感染應變協調中心5月24日公布，一名5月19日入境、曾到過國外，從台灣轉機入境的澳門居民，24日核酸檢測呈弱陽性，被列為澳門第51例新冠肺炎輸入性無症狀確診病例。

據指出，該病例為39歲男性，澳門居民，無業，否認曾確診新冠肺炎，於2月11日及3月11日在澳門接種兩劑新冠國藥滅活疫苗。

他於3月15日離開澳門前往香港，3月底前往尼泊爾，5月16日在尼泊爾檢測新冠病毒核酸呈陰性，5月17日從尼泊爾飛往土耳其，5月18日轉飛往法國巴黎戴高樂機場，隨後當天轉飛往台灣桃園國際機場，5月19日再換乘長榮航空BR801號航班到澳門。

回澳後，按澳門衛生局檢疫措施，被安排到仁伯爵綜合醫院接受新冠病毒核酸檢測呈陰性，而血清IgM抗體及IgG抗體陽性，安排到金皇冠中國大酒店進行醫學觀察，5月24日醫學觀察期間，常規核酸檢測結果呈弱陽性，患者無出現症狀，將轉往高頂公共衛生臨床中心作進一步觀察。

澳門衛生局表示，接種疫苗可以減少發病的風險，以及減少感染時出現重症或死亡的機會，但並不是百分百預防感染，要預防新冠肺炎在社區的傳播，必須通過創建社區免疫屏障才能達到，呼籲民眾在澳門疫情平穩時盡早接種新冠疫苗。

(中時 )