63歲金馬影帝萬梓良，曾拍過《古惑仔》、《他來自江湖》、《流氓大亨》等多部膾炙人口的作品，不過近年罹患糖尿病等疾病，鮮少在螢光幕前曝光，近來大陸擁有「雜交水稻之父」之稱的袁隆平逝世，日前舉行告別式時，萬梓良也親自到場悼念，相較過往模樣明顯蒼老不少，立刻引發關注。

萬梓良昨（24日）準時現身袁隆平的告別式，只見他身穿一套深色西裝，手裡拿著一束菊花前來悼念，表情雖然全程嚴肅，但被眼尖影迷認出後，仍不改一貫的親民作風，立刻摘下口罩，面帶笑容打招呼，63歲的他雖然精神狀況相當不錯，但已經是滿臉皺紋，頭髮也稀疏不少，相較過去模樣，明顯蒼老不少。

萬梓良對比過往模樣蒼老不少。（圖／微博）

不過他在告別式現場接受媒體採訪時，因為面帶笑容遭轟不尊重逝者，對此，許多人跳出來替他打抱不平，認為外界不需要做過多解讀，更強調萬梓良在演藝圈擁有一席之地，仍舊親自到現場送別，相較許多網紅明星只會發文悼念蹭熱度，可以說是讓人值得學習的好榜樣。

萬梓良近年飽受糖尿病所苦，不過根據天王郭富城透露，拍攝電影《麥路人》時，為了讓身體能適應夜間拍攝，竟然悄悄停藥，只為了拍攝過程中，維持良好的精神狀態，這讓得知實情後的郭富城直呼：「他在沒有服用調適身體的藥物後，身體稍弱，大家事後才知悉」，對萬梓良的專業精神敬佩不已。

(中時新聞網)