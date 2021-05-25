疫情嚴峻，新北市道安會報今天首度改採視訊會議方式，市長侯友宜表示，這一波的疫情還在高峰期，且後續還會有第二波的高峰，防疫三級警戒勢必延長，而全台醫療量能緊繃，隨著病毒變種致疫情升溫而恐致崩盤，令人擔心，他呼籲大家同心齊力，團結防疫。

侯友宜表示，管制的力道將會愈來愈強，才有可能把疫情控制下來，侯再三提醒大家減少外出，並請道安相關單位和委員們趁這段防疫期間，思考如何在未來解封恢復正常生活後道路安全做更好、更妥善的規劃和準備。

警察局表示，將因應疫情期間駕駛行為及交通狀況改變調整勤務規劃之外，更提醒外送從業人員注意行車安全，務必依速限行駛並遵照號誌指示通行，以及送餐時務必依循勞動部「食品外送平台之外送員防疫重點事項」，包括：外送員取送餐時戴口罩、配戴有擋風面罩的安全帽，取送餐時也儘量不要取下、優先採用「無接觸取送餐」服務。

也儘量不與消費者接觸，並鼓勵消費者採線上刷卡付款，減少現金交易，並加強外送員個人健康自主管理，如有發燒、呼吸道感染或咳嗽、腹瀉、嗅味覺喪失等不適症狀，應立即就醫，回報業者，並停止送餐。

5/28解封難！柯文哲分析曝「停課應會延長」 侯友宜：雙北一定同步

(中時 )