民進黨團總召謝明源說，防疫工作應中央、地方同心協力合作，如中央防疫指揮中心宣佈延長全國3級警戒，市議會就應繼續停會。（陳世宗攝）

國內疫情警戒3級，各地染疫未見減緩，各界預期3級警戒恐將延長，原定停會到5月底的台中市議會是否再繼續停會。市議會藍、綠黨團一致支持，若中央宣佈3級警戒延長，市議會停會就應繼續延期；國民黨團書記長陳政顯說，避免開會發生群聚感染風險，亦讓市府官員全力投入防疫工作。

防疫視同作戰，全國防疫日前進入3級警戒，台中市議會經議長張清照召開朝野協商後，決定5月18日起停會兩週至5月31日，屆時再召開朝野協商是否復會？受到疫情未見有趨緩，引起藍、綠黨團憂心；咸認為為避免開會發生群聚感染，若中央宣佈延長3級警戒，市議會就繼續停會。

市議會國民黨團書記長陳政顯指出，只要中央宣佈延長3級警戒，國民黨團就支持繼續停會，主要是開會將會產生「群聚風險」，當務之急以防疫為優先；讓市府的相關局處長，不用分心到市議會開會備詢，全力投入防疫工作，確保市民的生命健康為首要。

民進黨團總召謝明源說，防疫工作應中央、地方同心協力合作，如果中央防疫指揮中心宣佈延長全國3級警戒，台中市議會就應繼續停會，不用急著開會；議議長張清照不用再召開朝野協商，直接打電話聯繫各黨團幹部就可以，避免召開協商會議反造成群聚風險。

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(中時 )