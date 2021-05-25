金素妍在《世上最漂亮的女兒》演技精湛拿下KBS演技大賞獎項。（中天娛樂台提供）

洪宗玄劇中談姊弟戀。（中天娛樂台提供）

由金海淑、金素妍、洪宗玄、崔明吉、奇太映等人主演的韓劇《世上最漂亮的女兒》，正在中天娛樂台熱播，女主角金素妍並以演技精湛拿下KBS演技大賞「長篇電視劇部門女子優秀演技獎」。她的老公李尚禹特地客串力挺，在《世上最漂亮的女兒》中飾演原本要與金素妍相親的對象，但金素妍因抱定不婚主義，只好情商妹妹代她上陣，不料過程卻被李尚禹識破，氣到當場離席。

金素妍與老公李尚禹結婚多年，兩人不時會公開放閃，也不避諱為愛客串，之前在《Penthouse上流戰爭2》李尚禹也曾演出記者一角，與金素妍同台飆戲。提到婚姻生活，金素妍甜蜜透露，私下兩人沒有工作行程時，會一起吃飯、會去公園，過著平凡的夫妻生活，也提及會想要有幸福的家庭，希望像《世上最漂亮的女兒》劇裡美莉和泰柱一樣，就算遇到困難跟傷痛，仍會相互體諒，一起度過難關。

另外該劇演員奇太映這次飾演冷酷無情的出版社老闆金宇辰，戲外他與柳真也是恩愛的銀色夫妻代表，在諸多優秀演員的加持下，為《世上最漂亮的女兒》一劇更增添可看度。

《世上最漂亮的女兒》拍攝期間不時有應援車到場打氣，金素妍的老公李尚禹就為老婆助陣，洪宗玄也有好友宋智孝送來心意，洪宗玄對此相當感動：「第一次見到智孝姐姐是在我年少時出演小小角色時短暫見過，後來有一起拍攝《RUNNING MAN》，之後在中國因為行程拍攝有搭到的關係，相處久了就越來越熟，姐姐這次還特別送來了咖啡車，我都說不用了，結果她還是送來了。」也透露宋智孝是他能自在相處的前輩，看得出兩人有著好交情 。

劇中洪宗玄與金素妍大談姊弟戀，在現實生活中洪宗玄則是沒有這樣的經驗：「目前還沒有談過姊弟戀，但實際在戀愛時，情況和時間允許的話，會花很多時間跟對方在一起。」劇中他所飾演的韓泰柱一角，有時會出現碎碎念的舉動，洪宗玄覺得有時自己好像也會那樣，和角色還是有些相似處。洪宗玄與金素妍精彩演出的《世上最漂亮的女兒》一劇，每周一至周五晚間6至8點在中天娛樂台播出。

(中時 )