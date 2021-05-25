親綠寫手林瑋豐在PTT發文攻擊衛福部防疫平台「疾管家」，製造大陸進行認知作戰的假象，中央流行疫情指揮中心昨指示刑事局偵辦，另調查局接獲核四公投領銜人黃士修等70多名網友檢舉，由資通安全處受理。台灣高檢署「疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組」25日已分別指示刑事局、調查局必須依假訊息案件，從速從嚴偵辦。依法林瑋豐最重可判處3年有期徒刑。

台灣高檢署「疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組」表示，由於刑事局、調查局分別接獲指揮中心指示交辦、網友檢舉，已各自進行蒐證，檢方不干預警調偵查作為，因此目前是由2單位依職權分頭偵辦，但高檢署已嚴正指示2單位須依照查處疫情假訊息的「從嚴從速」原則積極偵辦。

依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規定：散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

惹出爭議的林瑋豐，被網友起底他妻子是民進黨社群中心副主任楊敏，另他的大四論文指導教授則是民進黨不分區立委范雲。

林瑋豐昨在臉書寫文章指控PTT造謠攻擊綠營政府，然後綠委王定宇也引用林瑋豐的文章指控PTT，有很多「工具性帳號」協助對岸認知作戰，要用國安法徹查重辦！

PTT鄉民調查，查出一個帳號「bj26bj」在八卦版，長期、大量在每一篇文章下留言批評陳時中 、攻擊台灣防疫；進而發現「bj26bj」就是林瑋豐本人的帳號，此事立即在PTT鄉民之間炸開，紛紛痛罵林瑋豐造謠抹黑PTT八卦版。

被抓包自導自演認知作戰的林瑋豐隨即於24日晚間聲明道歉，「今天在個人臉書上的貼文以及PTT上的留言，造成外界紛擾及討論，個人感到萬分抱歉，對於所有自以為有趣的反串留言，個人也表達歉意。有關本人在眼球中央電視台的工作職務，此刻開始一切暫停，如外界有任何指教，請到本人臉書留言」。

親綠寫手林瑋豐反串抹黑「疾管家」罰不罰？ 指揮中心：已交刑事局查辦

(中時 )