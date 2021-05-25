桃園市智能障礙的余姓男子及余姓女子，因哥哥要照顧妻子，受對方之託照顧哥哥未滿7個月的幼子，但男嬰因頭部不慎踫撞又因感冒引發肺炎死亡；一審余男及余女各判無罪及6月，二審認定2人智能狀況無法照顧幼童，都判無罪確定。

檢方起訴指控，2015年11月2日上午，余女因認自己需工作無法同時照顧哥哥的幼子，將其交付與無照顧嬰幼兒能力之余男，但他在住處碰撞余的頭部，致其因頭部外傷、肺泡肺炎致顱內出血，及中樞神經休克死亡。

高院佐以醫院鑑定報告，認為余女的判斷能力未如一般人之周全，她有輕度智能發展遲緩之情形，認知能力及判斷能力較之常人均有缺損，她將男嬰託付給余男照顧，缺乏預見發生危險風險之能力，無從令她負過失致死責任。

高院指示，余男缺乏判斷未滿7個月嬰兒感冒嚴重之程度進而帶其就醫之能力，且無證據證明他以何方式導致男嬰頭部遭到撞擊，將余男及余女都判決無罪，全案定讞。

(中時 )