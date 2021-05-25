經濟部去年曾預告修改《電源不足時期限制用電辦法》，新增若遇政治、經濟等不可抗力因素，可緊急限電，而蔡政府執政以來，發生3次大停電，引發社會驚懼。清華大學原子科學院院長李敏直說：「她（蔡總統）跟妳一樣的無辜、無助、與無奈」，並且更不認為「她才是缺電的始作俑者」。

面對蔡政府任內已發生3次全國大停電，李敏反問，經濟部依照《能源管理法》訂定的《電源不足時期限制用電辦法》，「對於限電的優先順序有明確的規定嗎？」

去年經濟部釋出《電源不足時期限制用電辦法》將新增第4條之1，規定因政治、經濟、戰爭、天災或其他重大因素，致國內電力供應預期發生嚴重不足時，中央主管機關為確保相關必要設施運作之需要，得啟動緊急限電管制措施。此一修法引發質疑，認為增訂政治因素可直接限電，顯見背後有許多算計，再加上關係不睦，外界開始聯想恐怕蔡政府已有「戰爭限電」的盤算。

對於此法修法公告拋出之後，引發軒然大波，經濟部當時回應「是為完善能源管理法制作業」，強調相關辦法已14年沒有修改，因此也因應新國際情勢，著手檢討法規，將不可抗力因素列舉地更加完整，完善化能源調節管制的法制作業。

對於5月份連續發生兩次全國跳電事件，李敏說：「缺電，施行分區停電，停電前給你個通知，算告知了！反正台電發不出電來，不夠大家同時使用，就輪流來嘛！」

對於蔡總統的沒有作為，身為一國元首，更沒有必要替作為三級單位的台電道歉，李敏砲轟：「你找總統申冤，她說，她也不能接受啊！她跟妳一樣的無辜、無助、與無奈呀！她完全不認為她才是缺電的始作俑者，可是人家有817萬人的支持，不願懸崖勒馬，你又奈何！」

對於多次跳電，確實也會產業界造成恐慌，去年預告修訂的《電源不足時期限制用電辦法》的新增第4條之1條當中，更包含「經濟」因素，李敏提到，基於人人用電權力平等的原則，政府修改此辦法目的是在擴權，也就是在電源不足時，哪一個工業要被限電，皆由政府決定，「我認為這個條文，是要保障台積電於缺電期間優先用電權的霸王條款」。

李敏也指出，目前位於全國法規資料庫的《電源不足時期限制用電辦法》，還是民國95年12月29日的版本。由於這項辦法條文修關民眾權益，未來因電力供應不足時，政府執行計畫性限電時，各類型用戶的修先順序依據，是依據全國法規資料庫的版本，還是109年 8月14日的經濟部公告？需要請能源局說清楚。

(旺報 )