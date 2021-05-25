光芒近來連勝不止，25日他們又打敗藍鳥，完成4連戰橫掃，先前還掃下了大都會、金鶯，達成一波11連勝。5月中從膝蓋手術回歸的韓國打者崔志萬在這波4連戰享受觀眾的熱情，在他前一次全壘打之後，觀眾大喊著他的名字「Ji、Man、Choi」，崔志萬說：「今年的感覺整個不同了，這帶給我許多能量。」終場光芒14-8驚險射落藍鳥。

The Ji-Man Choi chants are alive and well.



8 hits, 2 HR, 8 RBI, 4 BB in five games since his return. #RaysUp @cjm0519 pic.twitter.com/32jDK2irkW — Grace Remington (@GraceRemiWTSP) May 22, 2021

做為小市場球隊，光芒長期缺乏球迷關愛，即使像中外野手凱麥爾(Kevin Kiermaier)拿過3次金手套、白金手套、MVP選票，仍然一次明星賽也沒入選。崔志萬獲得球迷的熱情聲援，已經是很大的鼓舞了。其實此系列賽是藍鳥主場，但他們老家多倫多在加拿大因為疫情關閉邊境，暫時遷到佛州的TD球場，佛州本來就是光芒的老家。

此戰打得相當激烈，光芒首局就由溫鐸(Joey Wendle)轟出滿貫全壘打，但一路打到第9局竟然都掛零。藍鳥瘋狂開轟，全場5支全壘打，光芒被迫打到第11局才搶回勝利。比數之所以有大差距是因為光芒在11局上海灌7分，這一局就收拾了藍鳥。崔志萬回歸之後火力旺盛，25打數有10安打、2支全壘打，打擊率0.400，他此戰選到兩次四壞保送，因膝蓋不適提前退場。

光芒這一勝也讓他們甩開紅襪而獨居美東龍頭，他們與教士是全聯盟最先達到30勝的兩支球隊。另一方面，教士隊近11年來的最長9連勝也於同日中斷在釀酒人手中，國西寶座隨時會被道奇篡位。

(中時新聞網)