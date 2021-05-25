本土病例大爆發，各縣市政府管控加嚴，台北市長柯文哲今上午主持市政會下令，由於疫情關係，府外單位改採視訊方式進行，另外，府內單位也落實梅花座、戴口罩等防疫措施。

為了因應疫情，行政院人事行政總處人事長施能傑宣布，針對公務員上班的部分，原本是用三分之一輪流分流上班，提高為二分之一，希望減少人潮的移動，讓居家上班的比例更高。

柯文哲今天在市政會議中指示，各局處就是要強迫分流，各單位也要強迫改線上視訊，包括電腦怎麼配合，也是要練習幾次才會。

(中時 )