本土病例大爆發，各縣市政府管控加嚴，台北市長柯文哲今上午主持市政會下令，由於疫情關係，府外單位改採視訊方式進行，另外，府內單位也落實梅花座、戴口罩等防疫措施。
為了因應疫情，行政院人事行政總處人事長施能傑宣布，針對公務員上班的部分，原本是用三分之一輪流分流上班，提高為二分之一，希望減少人潮的移動，讓居家上班的比例更高。
柯文哲今天在市政會議中指示，各局處就是要強迫分流，各單位也要強迫改線上視訊，包括電腦怎麼配合，也是要練習幾次才會。
(中時 )
本土病例大爆發，各縣市政府管控加嚴，台北市長柯文哲今上午主持市政會下令，由於疫情關係，府外單位改採視訊方式進行，另外，府內單位也落實梅花座、戴口罩等防疫措施。
為了因應疫情，行政院人事行政總處人事長施能傑宣布，針對公務員上班的部分，原本是用三分之一輪流分流上班，提高為二分之一，希望減少人潮的移動，讓居家上班的比例更高。
柯文哲今天在市政會議中指示，各局處就是要強迫分流，各單位也要強迫改線上視訊，包括電腦怎麼配合，也是要練習幾次才會。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。