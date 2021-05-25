美國商務部24日宣布對台灣、南韓、越南及泰國等四地輸美轎車胎（含輕卡車胎），課徵反傾銷稅，及反補貼稅終判結果出爐。台灣輪胎業者中，正新（2105）終判反傾銷稅20.04％，均低於初判52.42％，及初判修正後的33.33％，是台灣輪胎廠中取得反傾銷稅最低稅率的業者。反觀，南港輪胎（2101）終判反傾銷稅率101.84％，高於原初判稅率98.44％。 其餘台灣輪胎業者，包括建大（2106）、泰豐（2102），及華豐（2109）等多家輪胎廠，24日被終判反傾銷稅率84.75％。

正新副總羅永勵表示，公司被美國課徵反傾銷稅的轎車胎與輕卡車胎，均以台灣廠跟泰國廠為出口地，品牌為瑪吉斯（MAXXIS）輪胎，每年出口條數約100萬條，其中，台灣40萬條，泰國60萬條，上述輪胎輸美的總金額，約占集團營收2％以下。

羅永勵說，美方終判公司輸美轎車胎（含輕卡車胎）被課徵反傾銷稅率20.04％，讓公司輸美轎車胎（含輕卡車胎）的競爭力，處於較佳的位置。至於美方的反傾銷稅率，將從今年初始追溯調整，明年會進行複查。

正新副總李宏格透露，正新旗下台灣廠去年底第一次被美方初判課徵轎車胎（含輕卡車胎）反傾銷稅率52.42％，但經公司極力爭取後，美方同意修正降至33.33％，美國商務部24日公告終判結果，針對產品認定項目及計算錯誤等內容再做修正，讓正新台灣廠被課徵反傾銷稅率，再降為20.04％。

李宏格認為，正新泰國廠被美方終判課徵反傾銷稅率，由原先的16.66％，再提高至17.08％，略低於台灣廠20.04％。在美方反傾銷稅率初判後，正新輸美的轎車胎（含輕卡車胎），改盡量從泰國廠出貨，台灣廠的轎車胎（含輕卡車胎）改外銷至紐澳市場。

但美方24日終判結果後，台灣製及泰國製轎車胎（含輕卡車胎），被課徵反傾銷稅率差距不大，因此，台灣廠與泰國廠生產轎車胎（含輕卡車胎），都會出口至美國。

美方針對越南輸美的轎車胎（含輕卡車胎），課徵反傾銷稅及反補貼稅終判結果，包括建大、大陸賽輪、日本的普利司通、東洋輪胎，及韓國錦湖輪胎旗下越南廠的反傾銷稅率，都掛零，其他越南輪胎廠，輸美的轎車胎（含輕卡車胎）終判結果的反傾銷稅率22.27％。

至於越南輸美的轎車胎（含輕卡車胎）反補貼稅24日終判結果，分別為建大6.46％、大陸賽輪3.23％，及南韓錦湖輪胎7.79％。建大發言人劉桂君表示，集團今後輸美的轎車胎（含輕卡車胎），改由越南廠出貨因應，並將按照公司既定擴產計畫，提升越南廠的轎車胎（含輕卡車胎）日產能，以因應美國這次祭出轎車胎（含輕卡車胎）課徵反傾銷稅，及反補貼稅的「雙反案」。

(工商 )