周二日股走高，隔夜那斯達克指數大漲為日本的重量級科技股帶來提振，惟國內疫苖接種速度緩慢導致經濟復甦乏力的擔憂持續籠罩，使大盤漲幅受抑。

周二早盤日經225指數收漲0.60%，為28,534.27點。東證一部指數晨收漲0.30%，為1,918.77點。

三菱UFJ摩根士丹利證券（Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities）首席投資策略師Norihiro Fujito表示，在美股主要指數強勁上漲後，高價股帶動了日股走高。惟就基本面而言，日本在應對疫情方面的遲緩，使日本的經濟氣氛與歐美相比彷彿天壤之別，令日股欲振乏力。

由科技股和經濟解封股上漲帶動，隔夜美股三大指數同步收高，那斯達克指數更大漲1.4%。

東京威力科創（Tokyo Electron）和愛德萬測試（Advantest）等晶片股走高。

權重股迅銷（Fast Retailing）和軟銀集團（SoftBank Group）均漲逾1%。

這場大流行病持續打壓市場信心，日媒報導稱日本當局考慮將緊急防疫措施延長到5月31日之後，此外，美國國務院周一敦促國民不要前往日本。

零售股首當其衝，J.Front Retailing、大葉高島屋（Takashimaya）、三越伊勢丹控股（Isetan Mitsukoshi Holdings）均跌逾1%。

任天堂早盤一度上漲2.57%，在東證核心30指數中漲幅領先，其次為索尼集團漲1.57%。本田汽車一度跌1.58%，Hoya跌1.30%，在東證核心30指數中表現最疲弱。

(時報資訊)