股王矽力-KY(6415)今年在產能取得具優勢，加上需求強勁延續到下半年，全年營運爆發力可期，矽力-KY因早盤再攻上歷史天價3675元後，漲幅收斂，午盤後漲幅約2.5%。

矽力-KY第一季營收為41.8億元，季增加2.5%、年增加46.5%，單季毛利率為47.7%，季增加3.5個百分點，主要是毛利率較高的資料中心上升比重多，消費類高毛利率的產品也出貨較多，車用的出貨量也開始提升所致。

展望第二季，矽力-KY看好工業類成長強勁，資料中心、NB、車用電子的出貨量也會增長，顯示器需求持續暢旺，整體矽力-KY第二季營收年增還是會有高成長，且下半年成長動能優於上半年。至於先前手機產業市場出現雜音，矽力-KY認為對手機市佔率拓展沒影響，預計第二季手機開始放量，第三季還會有更大量，下半年看好5G手機成長較快，還有新的手機快充控制方案；車用方面，矽力-KY預計自第二季會相較第一季成長，但現在看到是車廠缺料，所以放量速度有變慢；另外，資料中心將是今年很強勢的動能。

另外，矽力-KY也看到Gen 2、Gen 3平台的需求都強，預計下半年產能會增加，但12吋今年不會有新產能，最快2022年底才有會新產能，產能穩定放量可能要等到2023年。

(時報資訊)