俄羅斯通信監管單位周一對谷歌發出24小時限時通知，要求其刪除被禁止的內容，或者受到罰款，並表示，最終可能減緩和放慢谷歌在俄羅斯的流量。

俄羅斯此前已經對推特(Twitter)祭出懲罰性的流量放緩，理由為相同的，沒有刪除被禁止的內容，並聲稱正為加強該國的網路主權而努力。

俄國監管單位Roskomnadzor表示，已經對谷歌發出2.6萬次通知，要求刪除非法內容，包括毒品、暴力等視訊內容，以及極端組織的內容。谷歌如果不限制這些非法資訊，將被處以80萬至400萬盧比(約1.08萬至5.4萬美元)罰款。

而莫斯科法院周一的資料顯示，谷歌正就被要求刪除禁止的內容，對Roskomnadzor提出訴訟。

據了解，谷歌與俄羅斯的禁止內容爭議，還包括反對人士納瓦尼(Navalny)在Youtube上的視訊內容，納瓦尼指控俄羅斯高官的貪污。

(時報資訊)