鴻海旗下工業電腦廠樺漢(6414)預期2021年第二季營運可望顯著回溫，力拚全年營運逐季成長，並規畫設立歐洲製造中心、現增及發債募資36億元。由於此舉使短中期營運表現不確定性增加，每股盈餘（EPS）成長有限，投顧法人看法普遍趨守、對此調降目標價因應。

樺漢股價17日下探177元、創去年4月底以來1年來低點，近日止跌回穩，今日在買盤敲進下量增走高，飆升7.09％至211.5元，截至午盤仍維持約4.5％漲幅，領漲工業電腦族群。三大法人近期偏多操作，上周合計買超305張、昨日續買超233張。

樺漢日前法說表示，目前三大事業體在手訂單均創新高，雖然缺料問題最快第四季才能紓緩，但本季料況估可滿足62％需求、較首季僅48％改善，預期營收可繳出雙位數成長，力拚全年營運逐季成長，營收雙位數成長、與獲利齊創新高，上下半年約4比6。

為因應歐美一線重要客戶服務需求，樺漢擬斥資1.5億元設立歐洲製造中心，後續再投資10億元購料。並因應第三階段的5年發展計畫，通過高達36億元的募資計畫，藉此引進策略投資人，並改善財務結構及充實營運資金，預期獲利成長將可抵銷股本膨脹影響。

投顧法人預期，樺漢第二季三大事業體營收均將回溫，惟因缺料影響仍在，預期毛利率改善幅度將較預期慢，獲利回溫動能將高於營收。在接獲的多項大型專案訂單陸續出貨、且去年比較基期較低下，今年營收成長動能將優於去年、估可達雙位數百分比。

不過，樺漢規畫設立歐洲製造中心、並透過現增及發債募資，使投顧法人對短中期營運看法趨守。2家投顧法人認為此舉將使短中期營運表現不確定性提高、EPS成長幅度有限，一家維持「中立」評等，另一家則自「買進」調降至「中立」、目標價自300元下修至210元。

第三家投顧法人則認為，樺漢近期訂單受缺料影響而溫和成長，但公司已接獲多項大型專案，配合歐洲製造中心預計年底進入量產，將使今年營運展望逐季上升，仍維持「買進」評等、目標價則自280元下修至227元。

(時報資訊)