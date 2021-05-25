南部鋼筋大廠威致(2028)今起恢復信用交易。威致受惠產品價量俱揚，第一季淨利創三年半新高，EPS 0.95元。展望第二季，法人推估，受惠產品價格上漲，有利公司毛利率續揚，獲利維持高水準。

證交所審核第一季財報後，威致等五檔個股，因每股淨值回復至票面以上，恢復融資融券交易，並自25日起實施。

威致受惠鋼筋等鋼價走揚，且產量提升，第一季毛利率來到12.89%，改寫歷史次高。

威致第一季營收27.69億元，季增2.46%、年增46.23%，為2012年第四季以來新高；毛利率12.89%，季增2.09個百分點、年增7.76個百分點，為2009年來第四季以來新高；稅後淨利3.09億元，季增12.77%、年增4.83倍，為2007年第四季以來高，EPS0.95元。

威致表示，第一季每月鋼筋、鋼胚及特殊鋼合計產能自去年低點約5萬噸提升至約8萬噸，其中特殊鋼近1成，鋼胚逾1成，8成為鋼筋，第一季產品比重部分，鋼筋約占60%，鋼胚占25%、特殊鋼(棒鋼、盤元)約占15%。

展望第二季，法人推估，隨著三大產品價格續揚，加上彈性提高外銷量，威致毛利率有望再向上。

第二季以來，鋼筋價格連番上漲；鋼筋報價自年初的每噸1.7萬多元，5月已來到2.2萬元之上；特殊鋼報價也有雙位數百分比成長，且整體出貨量仍暢旺，有利營運續穩健，加上因目前外銷價格較好，威致拉升外銷鋼筋量至約1~2成產能，法人看好公司第二季營收、毛利率有望再優於第一季。

展望後市，威致表示，目前接單能見度看到第三季，需求仍穩健，對營運保持樂觀態度。

惟6月~9月電爐廠將進入夏季限電期間，威致也預計減產約3~4成，回到每月總產能5萬噸左右，預計鋼價有撐，營收則會受季節性影響。

(時報資訊)