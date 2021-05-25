彰化縣員林秀妃養生會館群聚感染破口北傳！新竹市1名50多歲男子曾於本月21日到過秀妃養生會館消費，因看到秀妃群聚新聞而於昨天主動採檢，今確診，已匡列4人隔離；另，竹市今日確診新增共4例。

林智堅今天下午說明今日確診案例，新竹市有4例，其中，案5073、案5074、案5075是先前確診的案4235的家人，而案4235是5月23日的校正回歸病例，是30多歲男性，5月14日曾回到台北市萬華區家中，16日出現喉嚨痛、發燒至38度，18日喪失嗅覺，就醫PCR陽性確診。

該家族同住獨棟透天厝，新確診的3案足跡曾在10日晚間6點到香山運動場運動；12日上午到新竹縣寶山鄉芯寶寵物樂園；晚間6點到香山運動場；14、15日兩天晚間都在自宅家族聚餐；22日傍晚5點半到竹北市縣政九路呷飽店自助餐。4案例共匡列31人居家隔離，10人自主健康管理。

另，近日彰化縣秀妃養生會館爆出員工確診，正啟動期間40名消費客人清查，其中1名50多歲男客、案5443是來自新竹市。據疫調，該案於21日到養生會館，昨天在媒體看到養生館爆群聚感染的新聞到，雖本身沒有症狀，但仍嚇的主動到醫院採檢，今確診，目前相關接觸者已匡列4人居家隔離。

林智堅說，5443是在21日下午1點自行駕車到彰化員林秀妃養生會館，停留2個小時半後再駕車返家；當日下午5點曾到大潤發新竹忠孝店。23日上午7點到8點到光復路二段ICE TEA早餐店外帶。24日早上與中午各再到同早餐店買早餐與大潤發忠孝店。

此外，因案5074（男性，30多歲）之前於居家隔離期間違規外出上班，市府今天上午已依傳染病防治法開罰30萬元。

林智堅強調，新竹市府目前針對隱匿足跡、居家隔離外出等，累計裁罰達90萬元，他籲請相關者配合防疫作為，千萬不要成為防疫的害群之馬，害人又害己。

(中時 )