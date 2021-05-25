「人與人連結」恐成為防疫破口，全省各縣市為防止色情交易造成傳播鏈，積極查緝性交易，深怕台北萬華阿公店茶室女南移另起爐灶。台中市警察局第六分局24日執行汽車旅館防疫勤務時，查獲一起性交易男女，但2人已經完成「人與人的連結」，警方唯恐女子是萬華來的賣春女，當下馬上急問：「妳是哪裡人？」，對方則回：「我是在地人」，這才化解緊張氣氛，不過警方仍依違反社會秩序維護法裁罰。

全國防疫警戒進入第三級，全面停止室內5人以上、室外10人以上聚會，特定行業也一律營業，為避免隱密性較高的汽車旅館群聚、甚至「人與人連結」，造成防疫破口，中市警察局第六分局市政派出所員警，24日下午4時到汽車旅館業執行防疫勤務時，在西屯區某汽車旅館查獲一名42歲蔡姓女子與57歲黃姓男客從事性交易，當場查扣性交易所得3500元。

蔡女與黃男原以為大白天上摩鐵不會被臨檢，豈料被查緝防疫破口的警方逮個正著。警方查獲時，2人已經完成「人與人的連結」，由於各地傳出有確診的萬華茶室女轉戰中南部，警方遂立即詢問蔡女：「妳是那裡人？」，蔡女一度霧煞煞，不知員警為何這樣問，直到警方提示才反應過來回答說：「我是台中在地人」，這才化解了當時的緊張氣氛。

第六分局分局長吳耀南強調，該案雖然沒有違反《傳染病防治法》，但在疫情嚴峻的期間，警方持續加強取締不法，阻斷染疫風險，呼籲民眾遵守防疫規定，警方如發現民眾違反防疫規定於汽車旅館內群聚者，將依規定函請市府裁罰。

(中時新聞網)