疫情持續嚴峻，台南市政府協助傳統市場及商圈店家拓展更多元的通路，台南市政府經發局推出「市場商圈美食新鮮送」，民眾宅在家也能透過電話或網路向5大市場、4處商圈訂購，即時宅配外送，即日起到7月31日運費最低39元；此外，農業局也與有機農場合推「台南有機蔬菜箱」，協助農民將在地新鮮的有機食材宅配到民眾手上。

台南市長黃偉哲表示，目前已有東菜市、鴨母寮、崇德、開元、永康等5市場及安平、海安、國華友愛、中正等4商圈加入「市場商圈美食新鮮送」，與在地「小短腿」外送業者合作，0到3公里的運費原本89元，市府補貼運費，民眾只需負擔39元，不用出門就可買食品、生鮮、百貨類等商品，幫助傳統市場攤商、商圈店家拓展更多元通路。

經發局長陳凱凌說，市府祭出變通方案，希望減少原有消費模式因防疫帶來的衝擊，小短腿平台更推出市場攤商可享免上架費及免抽成費用活動，消費者可選擇「台南便利送」、「小短腿[email protected]」及「市場DM電話」3種方式訂購，在家防疫同樣能買到新鮮食材，詳細資訊可至「台南小短腿-市場美食新鮮送網站」查詢。

由於停課也造成部分農業局結蔬菜通路受影響，後續停課也可能會再展延，因此，農業局也結合有機農場推出「台南有機蔬菜箱」，並提供在地新鮮有機食材配送到家的服務，減少民眾出門採買風險，民眾可以直接向農場訂購，幫忙農民紓解原本供應學校午餐食材的壓力。

農業局長謝耀清表示，目前有機蔬菜供貨團體包括太康有機農業生產合作社、時生永續農場、綠色大地農場及生展生物科技股份有限公司等，以當令青江菜、小松菜、蚵白菜、黑葉白菜、奶油白菜、空心菜、山菠菜等10種有機蔬菜，另外，也會搭配果汁等嚴選加工食品，蔬菜箱每箱價格為500元到880元不等。

(中時 )