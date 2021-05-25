綠營近日成天喊認知作戰，並指控有人在PTT造謠攻擊政府，結果卻被查出有位親綠寫手一方面在PTT發文攻擊衛福部長陳時中的台灣防疫作為，另外又在自己臉書指控PTT有人造謠，等於是自導自演。國民黨台北市議員羅智強表示，在抗疫的關鍵時刻，這個蟑螂窩黨把權力看得比人命重要，夠爛夠扯！

PTT鄉民查出一個帳號「bj26bj」，長期、大量在八卦版的文章下留言駡陳時中、攻擊台灣防疫。原來「bj26bj」就是林瑋豐本人的帳號，此事立即在PTT鄉民之間炸開，紛紛痛罵林瑋豐造謠抹黑PTT八卦版。而綠委王定宇竟也引用林瑋豐的文章，指控PTT有很多「工具性帳號」協助對岸認知作戰，要用國安法徹查重辦！

被抓包自導自演認知作戰的林瑋豐隨即於24日晚間聲明道歉，「今天在個人臉書上的貼文以及PTT上的留言，造成外界紛擾及討論，個人感到萬分抱歉，對於所有自以為有趣的反串留言，個人也表達歉意。有關本人在眼球中央電視台的工作職務，此刻開始一切暫停，如外界有任何指教，請到本人臉書留言」。

除了林瑋豐太太現職惹議外，還有網友發現，原來林瑋豐的大四論文指導教授還是范雲！網友並大酸，「老師3+11毀了台灣防疫，徒弟搞反串認知作戰要毀掉台灣最大BBS PTT，真的是有夠厲害的一對師徒。」

國民黨台北市議員羅智強表示，抓到一個楊蕙如，還有個林瑋豐，民進黨就是一個超級蟑螂窩，最最最可恥的是，在抗疫的關鍵時刻，民進黨還在搞這種狗屁倒灶的東西，這個蟑螂窩黨把權力看得比人命重要，夠爛夠扯！

親綠寫手林瑋豐反串抹黑「疾管家」罰不罰？ 指揮中心：已交刑事局查辦

(中時新聞網)