嘉義市醫師公會、嘉義市護理師公會號召醫護人員投入協助社區採檢工作，24日已分批輪流上線。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉市醫師公會理事長趙善楷經過兩個小時的採篩作業，已全身溼透。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

受到嚴峻疫情考驗，為減輕急救責任醫院的負擔，嘉義市醫師公會、嘉義市護理師公會號召醫護人員投入協助社區採檢工作，24日已分批輪流上線，力保第一線醫護人員的量能，同時市府也緊急採購2座正壓採檢亭，讓醫護人員「零接觸」採檢民眾，降低風險。

為避免急救責任醫院負荷太重，嘉市醫師公會理事長趙善楷等8位鼻喉科醫師放下自己的門診，昨起輪流至急救責任醫院協助篩檢工作，減輕急診醫護人員負擔，趙善楷說，很多民眾擔心會被感染，相對主動篩檢人數也增加，雖然兩個小時作業下來，全身溼透，但號召大家一起協助篩檢是必要的。

除醫師公會，護理師公會也提供嘉市衛生局72位未執登護理人員名單，經一一電詢後，已有10位護理人員願意加入幫忙，曾是護理人員市議員黃思婷得知市府招募醫事人員，也表明要加入，另有兩名醫檢師、牙醫師也表態要協助第一線篩檢工作。

嘉市衛生局醫政科長王鳳玉說，雖然嘉市目前確診人數不多，屬新冠肺炎低盛行率地區，但「沒有人是局外人」，需提前因應隨時可能的疫情變化，感謝醫師公會和護理師公會的協助接手，讓已經很累的急救責任醫院醫護專心做好本身的醫療工作。

目前嘉市4大醫院各設一處社區篩檢站，王鳳玉說，投入支援的醫護人員昨已分批上線，盡快熟悉整個作業流程，屆時如需增開篩檢站，第一時間就能上線，另陽明醫院等醫院也已成實驗室，大家共同迎接疫情的挑戰。

(中時 )