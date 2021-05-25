【LIVE直播】連10天本土破百！三級警戒是否延長？全國防疫會議會後記者會

本土疫情暴增，為解除「校正回歸」確診個案數量，疫情指揮中心日前已簡化通報流程，副指揮官陳宗彥今天在全國防疫會議會後記者會表示，明天起請各縣市政府每天通報社區採檢站採檢數量，及陽性數字等資訊，產製報表與面板分享共用，以利進行指標監測。

為防止高風險地區的社區採檢站採檢壅塞，陳宗彥說，指揮中心有訂定社區快篩站快篩處置流程，協助地方提升篩檢效率，上午在全國防疫會議也已和各地政府說明。

陳宗彥指出，各項防疫措施從生效到落實需要一段時間，請各地持續加強監測防疫與整備工作，並增加熱區的社區採檢站，提升採檢量能，強化檢驗與醫療調度的應變能力，避免造成急診的壅塞及增加院內感染的風險。

媒體詢問，各縣市基層投入社區篩檢站的人力，陳宗彥說，各縣市採檢站設置不一，並沒有詳細統計，但有請縣市政府設立社區採檢站時，其醫療所需人力，以不動用到醫療院所醫護人力為原則，也請各縣市政府醫師公會、耳鼻喉科醫學會等公會協助，目前有醫師與護理人員願意出來支援社區採檢站。

新冠疫情嚴峻，尤以雙北為重災區，陳宗彥表示，雙北因為確診數量比較多，這幾天雙北市政府反映請其他局處支援衛政單位強化關懷，指揮中心已同意在輕症或無症狀者入住集中檢疫所或加強版防疫旅館時，可以強化其關懷功能。

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(中時 )