李康生有感疫情重創電影戲劇業，盼藉由勞動金像獎競賽為影劇業勞工加油打氣。（電影戲劇業職業工會提供）

「2021臺北勞動影像嘉年華」由臺北市政府勞動局主辦、電影戲劇業職業工會承辦，其中已行之有年的勞動金像獎影片徵選競賽，廣邀創作人投稿各式勞工相關議題影片，本屆特邀金馬影帝李康生擔任代言人，歡迎社會大眾及專業影像工作者踴躍投件，期待更多人用影像寫下勞工們的故事。

李康生盼透過他的影響力聚集更多優秀的勞動影像，親自喊話：「整個社會的基礎都是由勞工建構而成，沒有他們就沒有產業，他們是最偉大的幕後英雄！」對於最近疫情大爆發，他也特別對醫護勞工道謝：「特別感謝站在前線防疫的醫護人員！」並希望在疫情平息，電影院重新開門之後，包場請辛苦的醫護人員看自己主演的電影，「我還要請他們喝咖啡，謝謝他們的辛苦付出」。

電影院因疫情關閉，李康生表示上次坐進戲院觀影是為宣傳主演電影《馗降：粽邪2》，陪粉絲看片，接著在兩岸奔波拍攝電影及影集，直呼：「好想念看電影的感覺！」，也提到影視從業人員的辛苦，「沒日沒夜，出班時間不一定，不是朝九晚五的工作。」而疫情爆發，電影戲劇業又是首當其衝、需停工或停業而備受打擊，他希望能藉由勞動金像獎這樣肯定影像工作者的競賽，為影劇業勞工加油打氣。

「2021臺北勞動影像嘉年華 」的勞工影展活動，預定於今年10月舉行，將精選出國內外勞工的優質影像，讓民眾有機會看到不同文化中各產業勞動態樣與心聲，片單將於9月上旬公布。勞動金像獎的獲獎作品也將在影展期間放映，首獎獎金35萬元，競賽總獎金更高達75萬元，徵件項目共分為30分鐘以上長片組及10分鐘以上但未滿30分鐘短片組，凡民國107年至110年7月31日間完成拍攝之影片，與勞工核心議題相關題材之影像作品，即日起至7月31日止，歡迎報名參加。

(中時 )