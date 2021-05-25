民進黨立委王定宇昨天指控PTT鄉民有中共同路人進行認知作戰，帳號鼓吹大家移除或封鎖衛福部疾管署帳號，認為這是影響防疫安全和國家安全的認知作戰攻擊行為，結果鄉民查出該帳號是親綠網路寫手林瑋豐自導自演。揭發者昨晚發文要求王定宇查辦，「王定宇不辦就是包庇中共同路人，少把你們的髒手伸到PTT啦」。

揭發者指出，PTT帳號bj26bj是林瑋豐早就有人發現了，他也是在別篇文章看到的，先申明一下立場，八卦版本來就是什麼黨派的人都有，不管你多不喜歡陳時中、柯文哲、侯友宜，指揮中心跟雙北就是台灣防疫的重中之重，偏偏有一堆類似的側翼，接近權力核心、有話語權，卻不想著如何幫忙中央地方合作，整天只要挑撥指揮中心跟雙北市。

揭發者說，林瑋豐明明知道，PTT的生態有認真、有反串、有嘴砲，而且林瑋豐也參與其中，這種行為才是真正的中共同路人。

民進黨立委王定宇前天在臉書指出，這些「認知作戰」其實很多是由「工具性帳號」在進行，其行為可以依照2019年新修訂的國安法2-1、2-2、5-1條法辦，最重可處7年以上有期徒刑，併科罰金最高1億。

揭發者表示，防疫期間鄉民在家很閒，王定宇要抓認知作戰工具性帳號，我們幫你抓出來，喜歡當中共同路人的，管你什麼顏色通通抓起來給王定宇法辦，王定宇不辦就是包庇中共同路人。

親綠寫手林瑋豐反串抹黑「疾管家」罰不罰？ 指揮中心：已交刑事局查辦

(中時 )