台灣疫情嚴峻，每日都有逾百人確診，指揮中心日前表示，若症狀輕微，在家休養後即可自行康復，台北巿立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰表示，急診室一天湧入上百病患，大部分都是快篩的民眾，無論快篩結果是陽性或陰性，最後結果都只能請他們回家，也突顯台灣醫療量能已非常吃緊。

蘇一峰昨（24）日在臉書發文表示，台北市醫療量能非常緊迫，急診室只有一個班別，卻要處理上百病患，大部分都是快篩的民眾，少部分則是插管急救的病患，整天下來「真的讓人虛脫了」。

蘇一峰說，快篩常常會遇到一種況狀，當快篩結果呈現陽性時，他只能告訴病患兩個壞消息，這時對方神情都會很緊張，蘇一峰接著說，第一個壞消息是，快篩結果為陽性、第二個壞消息是，現在醫院和集中檢疫所都沒有空房了，回家後好好觀察及休息，若病況出現變化，趕快急診就醫。

蘇一峰難過地表示，這幾天幾個驗出快篩陽性的都回家了，現在不管篩檢結果是陽性還是陰性，結果都是回家。對此，網友也發表自己的想法，「這樣還不如不要篩了」、「這種心情好複雜」、「所以如果沒有自我管束可能會很慘」、「感覺台灣醫療能量非常的吃緊」、「台灣過去一年到底超前佈署了什麼」等。

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(中時新聞網)