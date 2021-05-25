邱琦雯對2年英國求學難以忘懷。（艾迪昇傳播提供）

邱琦雯（右）與來自世界各地的同學一起學習。（艾迪昇傳播提供）

藝人邱琦雯對服裝有自己見解，常是姊妹淘諮詢的對象，她去年與服飾品牌聯名合作，點燃自創品牌的念頭，她表示：「從英國設計學院畢業後，設計衣服就一直在我的人生清單上，我想圓夢。」她畢業於英國卡文迪許設計學院，卻自爆入校之前零基礎，甚至連穿針引線也不會，國中家政課光縫一顆扣子，竟被老師嫌棄太醜，但經過2年英國課程的日夜操練，讓她有機會一步步完成夢想。

回憶英國求學生活，邱琦雯直呼重返校園好幸福，「不用背台詞、不用熬夜拍戲，徹底歸零爽翻天啦」。她大讚國外自由、啟發式的學風，所有知識全透過自己挖掘，「像是工業革命如何影響服裝的輪廓，我們就上圖書館、網路去找資料，最後向同學們報告，不是老師直接告訴我們答案。」也因此她至今仍熟記相關知識。儘管學風自由，她卻不敢掉以輕心，除了上課，每天花5小時磨練繪圖、製衣技術，甚至還買縫紉機回家練習，她說：「學費太貴了，1年就要快70萬台幣，我一定要拿到證書才行。」

邱琦雯卯起勁求學，每堂課學好學滿，唯獨對電腦繪圖課沒輒，她解釋：「我其實蠻想選這門課，不過那堂課的教室竟然沒有空調，而且建築是百年老房，窗戶都很小，裡面飄滿各國人種的體味、狐臭、香水味，再加上電腦散發的熱氣，燻得我一進去就忍不住衝到外面嘔吐。」電腦繪圖也成為她唯一一堂放棄選修的科目。

在所有術科當中，出乎意料地，她對車縫拉鍊最為頭大，常常卡關出錯，她無奈說：「我從來沒碰過裁縫，等於重頭來過，特別是拉鍊，只要沒對齊準確，成品就會很難看。」同學間的諜對諜，也讓她哭笑不得，由於所有同學都在同一間教室製作衣服，自己有什麼創意，很快就會被同學「參考」，所以常常衣服只能製作一半，到成果發表當天才會完成。現在回想起求學過程，每個細節都讓邱琦雯懷念不已，她表示希望能完成人生夢想，並透露品牌已經在進行中，希望大家拭目以待。

(中時 )