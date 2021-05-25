首戰失利的金塊，今天靠著MVP熱們候選人約基奇的38分、8籃板、5助攻帶領下，128比109擊退來犯波特蘭大軍，將系列賽扳成1比1平手。

例行賽好不容易擺脫湖人糾纏，以西區第六資格直接取得季後賽門票的拓荒者，季後賽首輪面對西區第三的金塊，首戰小爆冷門獲勝，讓外界不敢小覷這支來自於波特蘭的勁旅。

今天雙方再次狹路相逢，金塊記取首戰失敗教訓，上半場就不斷發動強攻，尤其是第二節單節豪取42分，半場結束領先12分，打下良好基礎。

易籃後兩軍廝殺得非常激烈，拓荒者利拉德屢建奇功，可惜還是無法縮小落後差距，最終以19分之差敗下陣來。

金塊除了約基奇外，麥克波特18分、4籃板，艾瑞克古登13分、6籃板，米爾沙普15分，蒙提莫里斯12分，卡巴佐12分、6助攻。

拓荒者利拉德獨拿42分、10助攻，可惜隻手難撐天，麥科倫21分、6籃板，諾曼鮑爾15分，全場發生21次失誤成為落敗主因。

(中時 )