全台防疫警戒持續維持，為了保持上班、上學，或是部分私人活動的運作計畫與效率，參與線上會議肯定是許多人在防疫生活下的日常。不過，被要求開啟視訊鏡頭的時候，你是否都會因為背景太亂（或是臉部妝容不足）而備感壓力。如果你想尋找視訊時適用的背景，以下為你精選了多樣化的來源，無論是想打造太空風、藝術風還是居家風的情景，全都能一秒搞定！

【IKEA居家虛擬美圖】

近日瑞典家居品牌IKEA釋出了多款居家美圖，讓使用者可以輕鬆將全新的美圖在視訊軟體中置換為背景，讓你不再擔憂打開視訊鏡頭後的窘境。（IKEA居家虛擬美圖由此進）

【推薦 紐約公共圖書館館方美圖】

給喜愛讀書的朋友，以及喜愛文藝風格背景的朋友參考。美國最大公共圖書館的紐約公共圖書館（New York Public Library, NYPL）也開放了數位背景供民中下載，如今你雖然不出門也可以一秒內將房間轉為氣派的圖書空間。（紐約公共圖書館美圖由此進）

【吉卜力工作室 把經典動畫片搬到你家】

因應疫情，日本知名吉卜力工作室（Studio Ghibli）也開放一系列桌布讓大家可以免費下載，《龍貓》、《風之谷》、《天空之城》、《魔法公主》、《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》、《崖上的波妞》、《借物少女艾莉提》等網友們耳熟能詳的動畫作品，都可以成為你在視訊會議中的可愛背景，讓你一秒進入的動畫世界！（吉卜力工作室動畫桌布由此進）

【皮克斯動畫不缺席 動畫迷快看】

身為動畫大廠，皮克斯（Pixar）當然沒有在疫情下忘記喜愛他們的影迷，同樣也釋出了大量旗下作品相關桌布，包含《玩具總動員》、《天外奇蹟 》、《腦筋急轉彎》、《海底總動員》，可說是應有盡有，皮克斯迷怎可錯過。（皮克斯動畫桌布由此進）

【就決定是你了！寶可夢可愛桌布250+開放下載】

疫情下，手遊《Pokémon GO》是否因為不太能往外走而格外想念你的寶可夢們呢？寶可夢官方也推出了250+以上的寶可夢主題桌布，供玩家下載。並且圖檔非常貼心的以寶可夢編號來對應寶可夢圖鑑，訓練家們一定不會錯過這個貼心細節。（寶可夢可愛桌布由此進）

【過過魔法世界的癮 哈利波特迷看這邊】

曾經幻想過進入《哈利波特》魔法世界中，透過魔咒體驗魔法生活嗎？經典電影《哈利波特》官方也針對書中經典場景，包含霍格華茲外、霍格華茲特快車、魔藥學教室、奧利凡德的魔杖店、萬應室推出一系列背景圖片，讓影迷們可以在視訊會議中加入一點魔法世界的元素。（哈利波特場景桌布由此進）

【太空迷可把握NASA與星戰桌布】

因為毅力號等火星探測器在火星上造氧等新聞，讓太空熱持續不斷。如果你正巧就是太空迷，或是喜愛《星際大戰》電影的朋友，可參考下載充滿太空元素的《星際大戰》電影桌布，讓原力助你在視訊會議中大放異彩。（星際大戰桌布由此進）

Want to add a galactic background to your conference calls or spruce up your desktop with a space wallpaper? Browse and download images for free from https://t.co/ZEGLvXbHbn pic.twitter.com/cag7NtBg9l — NASA JPL (@NASAJPL) March 26, 2020

【喜歡追劇？Netflix與Fox也有開放影集桌布】

喜歡追影集嗎？知名平台Netflix以及Fox都有釋出旗下影集的桌布，包含Netflix影集《怪奇物語》威爾家、《德古拉》城堡，還是Fox《辛普森家庭》，都能讓你感受置身影集場景內的特別感受。

Want to add a galactic background to your conference calls or spruce up your desktop with a space wallpaper? Browse and download images for free from https://t.co/ZEGLvXbHbn pic.twitter.com/cag7NtBg9l — NASA JPL (@NASAJPL) March 26, 2020

Need a @zoom_us background for your meetings?

I've got you fam. pic.twitter.com/PBsac0P36X — FOX (@FOXTV) March 23, 2020

【我就是愛藝術 世界名畫才夠看】

充滿文藝氣息的名畫，才是你的最愛嗎？Getty Museum藉由Open Content Program計畫，集結超過10張名畫創作，包含浪漫主義風景畫大師透納（Joseph Mallord William Turner）、印象派畢沙羅（Camille Pissarro ）、梵谷（Vincent van Gogh）等大師名作通通有，讓你變身畫中人，一秒沈浸在名畫中。（世界名畫桌布由此進）

【追求時尚感 多元壁紙等你載】

或許你覺得上述背景都離實際情景太過遙遠，不夠真實！那摩美國舊金山Hygge & West所推出的數位壁紙，應該可以滿足追求真實的你的需求！（專業壁紙背景由此進）

當然除了可作為Google Meet、Zoom、Microsoft Teams等視訊工具的背景外，上述的桌布也可作為你電腦、筆電的背景，讓你在忙碌之餘可以放鬆身心！

(科技)