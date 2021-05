外貿協會今(25)日宣布將邀請美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra出席COMPUTEX 2021 Forum的開幕主題演講(Keynote),於6月2日上午9點以「資料經濟的創新引領數據新生活 (Innovation for the Data Economy: Why today’s infrastructure innovation brings data to life, powering insights for all)」為題發表演說,分享資料經濟新生活為記憶體和儲存帶來眾多創新的機會。

Sanjay Mehrotra表示,Data是重塑世界的核心,它為新的運算情境創造機會,並透過新的硬體架構能力來突破其應用。很高興有機會於COMPUTEX 2021演說,分享儲存和記憶體創新如何推動資料經濟(data economy),並以前所未有的速度將數據智慧化,讓人們的生活更為精彩豐富。

今年COMPUTEX Forum將於6月2日至6月3日舉行,以「開創智慧新局」為主題,聚焦5G、AI、IoT和電動車等議題,深入探討後疫情時代的商業策略。

外貿協會董事長黃志芳表示,科技和創新幫助我們面對時代快速變遷,我們非常期待從Sanjay的演說中了解美光如何與頂尖的產業夥伴合作,帶領科技產業迎向全球性數據轉型契機。

美光資深副總裁暨運算和網路事業部總經理Raj Hazra則將於6月2日下午4點,在COMPUTEX Forum分享「記憶體是AI創新的核心(Memory Is at the Heart of AI Innovation)」,闡述美光的記憶體和儲存革新如何推動並擴展AI創新。

(時報資訊)