行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日重申，當沖和投機都是資本市場的常態和必要的元素之一，換言之，他不反對當沖、也不反對投機。市場動能本就來自各方對前景有所不同的看法，對投資與投機自然不必有差別的待遇。

陳冲表示，2018年延長當沖降稅是針對價量不振的權宜之計，就如同在ICU加護病房的急救，在病情改善後即可出院或者轉入普通病房。

當年不足千億的股市交易量，今日也動輒5、6000億元以上，當沖交易也占日交易量超過3成，上週單週平均當沖比更達46.27％，成為耳熟能詳的市場工具，顯然當沖提升股市動能的目的早已功成，緊接著要顧慮可能價格扭曲及違約風險管理。

陳冲表示，證券市場5大功能，包含價格發現、提供流動性、降低搜尋成本、訊息對稱、減少違約成本，如今面對市場劇烈波動、動能呈現亂流、訊息錯亂、違約機會增加等現象，建議政府決策前恐需思考市場永續的發展，萬勿只想稅費收入多寡、股市反應對政府的信心等非市場因素。

股市參與者，有長期持有者，有短中期待沽者，也有極短線進出者，對股市動能及穩定都有貢獻，只對當沖的證券交易稅減半，不就是鼓勵當沖多於鼓勵短中長期持有？常將租稅中立掛在口頭的政府官員，要如何對其他提供穩定力量的投資人自圓其說？

要消除此種帶有差別性、歧視性的證交稅，在政府財政預算目標早已不是問題的情況下，何不索性全面降低證交稅，以兼顧減輕交易成本、鼓勵交易的理論？

(中時 )