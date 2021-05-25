中央流行疫情指揮中心本月19日宣布全國各級學校及公私立幼兒園停課，據教育部統計，截至23日本土確診COVID-19各級學校合計118名學生確診。鑑於校園仍有染疫危機，新北市議員劉美芳、王威元、廖先翔、宋雨蓁今（25）日建議中央，提前讓學童放暑假，將疫情阻絕在校園之外。

劉美芳表示，孩子是我們的未來，基於校園是一大群聚地點，雖然中央日前已宣布停課，但仍然讓許多家長擔心，如這一波疫情能順利消退，校園間徹底消毒工作也須持續進行，因此現階段短期不適合學生返回校園，應立即宣布提前放暑假，而未來補課工作，在下學年度再行規畫。

王威元議員則表示，最近接獲許多家長的電話，紛紛表示希望政府能讓學生提前放暑假，家長們才能放心孩子們防疫安全問題，待這一波疫情退去之後，再行回歸校園，家長們才能較為安心。

劉美芳、王威元、廖先翔、宋雨蓁共同表示，因為提前放暑假除了防疫之外，更讓家長們心中有方向，知道如何安排孩童，進行在家自學或是線上學習的規畫，因為有很多家長仍要上班，提前安排孩童也是一個防疫期間的重點，唯有讓家長安心，防疫也才能更有力。

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(中時 )