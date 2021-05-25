歐客佬咖啡陪伴民眾宅在家防疫，全館精品咖啡豆與掛耳咖啡買一送一。（歐客佬提供／馮惠宜台中傳真)

寬心園「紅藜松露杏鮑粽」，因為餡料豐富健康、風味清香綿密，在老客人心目中建立好口碑。（馮惠宜攝）

隨疫情不斷升溫，餐飲業配合宅在家防疫，競相推出外帶自取折扣戰，以及網購優惠方案，從6到9折不等；歐客佬咖啡全館精品、耳掛咖啡買一送一，寶格冰淇淋推出「在家安心吃禮盒」；而寬心園素食則趁著端午前夕推出紅藜松露杏鮑粽禮盒；業者坦承，防疫優先，巴豆也要顧。

這波疫情讓店家不得不推出外賣外送求生，米其林餐盤推薦名店台客馨苑小料理外帶自取8折，而台客燒肉粥外帶一律6折，金悅軒外帶餐點85折起，与玥樓外帶外送方式全天供餐，並提供全面85折優惠。

歐客佬準備全世界上百種精品咖啡，即日起至6月1日，舉凡精品咖啡豆及精品耳掛式咖啡，買一送一。寶格冰淇淋推出「在家安心吃禮盒」用四款暖心問候語「辛苦了！我愛你！謝謝你！台灣加油！」搭配繽紛四色外帶杯，宅配給親朋好友，愛要即時也要即食，原價1500元的15入大禮盒含運特價990元。

台中大毅老爺行旅ZEBRA有義式餐廳「線上預約，美食外帶免下車」，單筆使用此預約外帶服務消費滿1000元，立即加贈10吋瑪格莉特披薩乙個。

台中公園智選假日飯店內的台式茶餐廳「丰盛町」推出餐點預約外帶8折優惠，隨著防疫警戒升級，加碼再推滿百元送手工茶，滿一百元送一杯，兩百元送兩杯，依此類推。這一鍋推出抗疫超殺外帶優惠，這一鍋買400送400，這一小鍋買300送300，還有火鍋版得來速；樂多多集團旗下肉多多火鍋外帶套餐買一送一的優惠，另一品牌「饌和牛」特別設計僅需150元的外帶個人即食鍋物「饌一小鍋」。

寬心園素粽禮盒2007年上市，因為餡料豐富健康、風味清香綿密，愈到端午愈難買到，2019年更獲得「兩岸十大伴手禮」，此次因應疫情，寬心園除推出素食便當，5月31日前購買「紅藜松露杏鮑粽」早鳥現金價85折。

另，台中星享道酒店推出120元起的餐盒，包括：如京都排骨、麻香鮭魚、日式滑蛋豬排、白菜燉牛肉還有鮭魚馬山椒及川辣干鍋排骨等等，滿500元三公里內免費外送。而包括長榮桂冠酒店、日月千禧及永豐棧、漢來美食、金悅軒、印月分別推出五星便當及優惠外帶料理。而珍奶創始店春水堂則推出外帶餐點8折優惠。

(中時 )